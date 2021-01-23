شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: غلق مسجد الرحمن ببورسعيد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، غلق مسجد (الرحمن) بسوق البالة بإدارة أوقاف الشرق وبورفؤاد بمديرية أوقاف بورسعيد بسبب عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جاء قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف بناء على ما ورد من مذكرة من مديرية أوقاف بورسعيد بشأن عدم التزام رواد مسجد (الرحمن) بسوق البالة بإدارة أوقاف الشرق وبورفؤاد بمديرية أوقاف بورسعيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل).

واختتمت اللجنة: «نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء».