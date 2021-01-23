شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في كبرى الشركات المصرية ولجميع المؤهلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مشروع طور وغير الادارة المركزية لتوظيف الشباب والمشروعات بالتعاون مع مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية عن الوظائف التالية :

1 - شركة بن شاهين تطلب للتعين:

- مبيعات خارجية

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مكان العمل: منطقة المعادي وضواحيها

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يقوم باعمال البيع والتحصيل مع العملاء عن طريق عمل الزيارات مع سائق خاص بالشركة

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 35 سنة

- سنه خبرة علي الاقل في نفس الوظيفة

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الحقوق:

المرتب من 5000 الي 6000 شامل العمولة

8 ساعات عمل

تأمينات طبية واجتماعية

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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2 - مطاعم الدهان تطلب للتعين:

1- كاشير

2- ويتر

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مكان العمل: القاهرة - الجيزة

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الشروط المشتركة:

- خريجين مؤهل متوسط علي الاقل

- حد اقصى للسن 35 للكاشير - 30 سنه لوظيفة الويتر

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الحقوق:

- مرتب: 2200 للكاشير - 2000 للويتر

- 9 ساعات عمل

-تبس فري- وجبة مجانا- سكن للمغتربين

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للتقديم املأ الاستمارة في اللينك التالي: اضغط هنا

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3 - مجموعة صيدليات العزبى تطلب للتعيين

صيدلى (بكالوريوس صيدلة – خبرة من 6 اشهر الى 6 سنوات)

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مكان العمل: التجمع – مدينتي – الرحاب – شبرا – دار السلام – حدائق الاهرام

دمياط - بورسعيد

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الشروط:

- شيفتات (مسائي و ليلى)

- الحد الاقصى للسن 35 سنة

- تحديد موقف الجيش

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المميزات:

- مرتب مجزى و احتساب سنوات الخبرة السابقة

- عمولة وحوافز

- بدل مواصلات (حدائق الاهرام – التجمعات – مدينتي)

- اجازات سنوية ورسمية

- دورات تدريبية في اقوي مكتب علمي في مصر

- يمكن للصيادلة المكلفين التقديم

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للتقديم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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4 - مطاعم الدهان تطلب للتعين:



1- كاشير

2- ويتر

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مكان العمل: القاهرة - الجيزة

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الشروط المشتركة:

- خريجين مؤهل متوسط علي الاقل

- حد اقصى للسن 35 للكاشير - 30 سنه لوظيفة الويتر

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الحقوق:

- مرتب: 2200 للكاشير - 2000 للويتر

- 9 ساعات عمل

-تبس فري- وجبة مجانا- سكن للمغتربين

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للتقديم املأ الاستمارة في اللينك التالي: اضغط هنا

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5 - شركة خدمات استشارية فنية كبرى تطلب للتعين:



1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب

2- رسام مكتب فني

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مكان العمل: المعادي

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1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب

الوصف:

تصميم وتنفيذ MAC 3- Art CAM - 3D

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2- رسام مكتب فني

الوصف:

الرسم علي الخشب - الرسم علي الديكوباج - لصق ورق القشرة وورق الذهب

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الشروط المشتركة:

- مؤهل عالي خريجين

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة والمجال

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق المشتركة:

- المرتب: يبدأ من 3000 جنيه

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية على:

[email protected]

Subject: (Job Title + 399) For example (رسام مكتب فني + 399)



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6 - مستشفى بهية تطلب للتعين:



1- موظفة علاقات مرضى

2- ممرضة

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مكان العمل: الهرم

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1- موظفة علاقات مرضى

التواصل مع المرضى ومعرفة ارائهم وحل مشاكلهم وعمل تقارير وارسالها

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- اناث

- حد اقصى للسن 30 سنة

- جيد بالانجليزية

- جيدة بالكومبيوتر الاكسيل والورد

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الحقوق والمزايا:

- المرتب: 2700

- العمل 8ساعات من 9 الى 5 - 1 الى 9

- تامين طبي خاص

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2- ممرضة

الشروط:

- بكالوريوس او معهد تمريض

- اناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمزايا:

- المرتب: حسب الخبرة

- متاح 8 ساعات ومتاح 12 ساعة - تأمينات

- تامين طبي خاص

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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7 - مصنع لمواد البناء بالمنيا تطلب للتعين:



1- مشغل ميزان / فني تعبئة

إعداد تقارير عن شحنات الأسمنت والشاحنات يوميا من خلال برنامج SAP

2- إشراف خدمات نظافة

يقوم بأعمال النظافة داخل المصنع للمكاتب والأقسام والمطعم والبوفيه ودورات المياه

3- أخصائي أمن صناعي

تأكد بأن المباني ومواقع العمل الأخرى آمنة. مراقبة مواقع العمل للتأكد من أنها آمنة ليعمل بها الأشخاص. فحص المعدات والآلات لضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة ، والتقاط الصور إذا لزم الأمر وعمل تقارير.

4- فني كهرباء تخصصات power and control / PLC / أجهزة )

5- فنيين جميع التخصصات

جميع تخصصات خريجي معهد دون بوسكو

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مكان العمل: المنيا

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات عليا – ومؤهل متوسط لوظيفة الاشراف الداخلي نظافة ولا يشترط مؤهل لفني كهرباء

- حد اقصى للسن 30 سنة

- إجادة الكمبيوتر وبرامج الأوفيس لوظيفة مدخل البيانات ومشغل الميزان

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الحقوق المشتركة:

- مرتب: مجزي يحدد بعد المقابلة

- 8 ساعات عمل

- مواصلات

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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8 - مصنع مواد غئائية يطلب للتعين:



"امن اداري"

شغله هيكون على بوابة وجوة بياخد الحضور - تناوب

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المكان:في اكتوبر

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المميزات:

مرتب 2100 ل 8 ساعات وبيدخل في 3000 ج

الشركة بتوفر مواصلات

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الشروط:

مؤهل متوسط

- السن 27 سنة

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المناسب يملأ الاستمارة دي: اضغط هنا

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