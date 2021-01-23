شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في كبرى الشركات المصرية ولجميع المؤهلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مشروع طور وغير الادارة المركزية لتوظيف الشباب والمشروعات بالتعاون مع مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية عن الوظائف التالية :
1 - شركة بن شاهين تطلب للتعين:
- مبيعات خارجية
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مكان العمل: منطقة المعادي وضواحيها
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يقوم باعمال البيع والتحصيل مع العملاء عن طريق عمل الزيارات مع سائق خاص بالشركة
الشروط:
- مؤهل عالي خريجين
- ذكور فقط
- حد اقصى للسن 35 سنة
- سنه خبرة علي الاقل في نفس الوظيفة
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الحقوق:
المرتب من 5000 الي 6000 شامل العمولة
8 ساعات عمل
تأمينات طبية واجتماعية
للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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2 - مطاعم الدهان تطلب للتعين:
1- كاشير
2- ويتر
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مكان العمل: القاهرة - الجيزة
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الشروط المشتركة:
- خريجين مؤهل متوسط علي الاقل
- حد اقصى للسن 35 للكاشير - 30 سنه لوظيفة الويتر
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الحقوق:
- مرتب: 2200 للكاشير - 2000 للويتر
- 9 ساعات عمل
-تبس فري- وجبة مجانا- سكن للمغتربين
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للتقديم املأ الاستمارة في اللينك التالي: اضغط هنا
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3 - مجموعة صيدليات العزبى تطلب للتعيين
صيدلى (بكالوريوس صيدلة – خبرة من 6 اشهر الى 6 سنوات)
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مكان العمل: التجمع – مدينتي – الرحاب – شبرا – دار السلام – حدائق الاهرام
دمياط - بورسعيد
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الشروط:
- شيفتات (مسائي و ليلى)
- الحد الاقصى للسن 35 سنة
- تحديد موقف الجيش
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المميزات:
- مرتب مجزى و احتساب سنوات الخبرة السابقة
- عمولة وحوافز
- بدل مواصلات (حدائق الاهرام – التجمعات – مدينتي)
- اجازات سنوية ورسمية
- دورات تدريبية في اقوي مكتب علمي في مصر
- يمكن للصيادلة المكلفين التقديم
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للتقديم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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4 - مطاعم الدهان تطلب للتعين:
1- كاشير
2- ويتر
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مكان العمل: القاهرة - الجيزة
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الشروط المشتركة:
- خريجين مؤهل متوسط علي الاقل
- حد اقصى للسن 35 للكاشير - 30 سنه لوظيفة الويتر
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الحقوق:
- مرتب: 2200 للكاشير - 2000 للويتر
- 9 ساعات عمل
-تبس فري- وجبة مجانا- سكن للمغتربين
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للتقديم املأ الاستمارة في اللينك التالي: اضغط هنا
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5 - شركة خدمات استشارية فنية كبرى تطلب للتعين:
1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
2- رسام مكتب فني
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مكان العمل: المعادي
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1- مصمم ومشغل ماكينة CNC رسم علي الخشب
الوصف:
تصميم وتنفيذ MAC 3- Art CAM - 3D
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2- رسام مكتب فني
الوصف:
الرسم علي الخشب - الرسم علي الديكوباج - لصق ورق القشرة وورق الذهب
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الشروط المشتركة:
- مؤهل عالي خريجين
- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة والمجال
- حد اقصى للسن 30 سنة
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الحقوق المشتركة:
- المرتب: يبدأ من 3000 جنيه
- 8 ساعات عمل
- تأمينات
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للتقدم لأي وظيفة يرجى ارسال السيرة الذاتية على:
[email protected]
Subject: (Job Title + 399) For example (رسام مكتب فني + 399)
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6 - مستشفى بهية تطلب للتعين:
1- موظفة علاقات مرضى
2- ممرضة
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مكان العمل: الهرم
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1- موظفة علاقات مرضى
التواصل مع المرضى ومعرفة ارائهم وحل مشاكلهم وعمل تقارير وارسالها
الشروط:
- مؤهل عالي خريجين
- اناث
- حد اقصى للسن 30 سنة
- جيد بالانجليزية
- جيدة بالكومبيوتر الاكسيل والورد
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الحقوق والمزايا:
- المرتب: 2700
- العمل 8ساعات من 9 الى 5 - 1 الى 9
- تامين طبي خاص
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2- ممرضة
الشروط:
- بكالوريوس او معهد تمريض
- اناث
- حد اقصى للسن 35 سنة
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الحقوق والمزايا:
- المرتب: حسب الخبرة
- متاح 8 ساعات ومتاح 12 ساعة - تأمينات
- تامين طبي خاص
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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7 - مصنع لمواد البناء بالمنيا تطلب للتعين:
1- مشغل ميزان / فني تعبئة
إعداد تقارير عن شحنات الأسمنت والشاحنات يوميا من خلال برنامج SAP
2- إشراف خدمات نظافة
يقوم بأعمال النظافة داخل المصنع للمكاتب والأقسام والمطعم والبوفيه ودورات المياه
3- أخصائي أمن صناعي
تأكد بأن المباني ومواقع العمل الأخرى آمنة. مراقبة مواقع العمل للتأكد من أنها آمنة ليعمل بها الأشخاص. فحص المعدات والآلات لضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة ، والتقاط الصور إذا لزم الأمر وعمل تقارير.
4- فني كهرباء تخصصات power and control / PLC / أجهزة )
5- فنيين جميع التخصصات
جميع تخصصات خريجي معهد دون بوسكو
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مكان العمل: المنيا
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الشروط المشتركة:
- مؤهلات عليا – ومؤهل متوسط لوظيفة الاشراف الداخلي نظافة ولا يشترط مؤهل لفني كهرباء
- حد اقصى للسن 30 سنة
- إجادة الكمبيوتر وبرامج الأوفيس لوظيفة مدخل البيانات ومشغل الميزان
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الحقوق المشتركة:
- مرتب: مجزي يحدد بعد المقابلة
- 8 ساعات عمل
- مواصلات
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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8 - مصنع مواد غئائية يطلب للتعين:
"امن اداري"
شغله هيكون على بوابة وجوة بياخد الحضور - تناوب
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المكان:في اكتوبر
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المميزات:
مرتب 2100 ل 8 ساعات وبيدخل في 3000 ج
الشركة بتوفر مواصلات
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الشروط:
مؤهل متوسط
- السن 27 سنة
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المناسب يملأ الاستمارة دي: اضغط هنا
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الوضع في مصر
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اصابات
159,715
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تعافي
125,171
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وفيات
8,801