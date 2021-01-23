شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تحذر من خطورة «الصقيع» على محصول القمح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المهندس طارق صالح زكى، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، من خطورة آثار الصقيع هذه الأيام على نباتات القمح، مشيرا إلى أن انخفاض درجات الحرارة إلى ٤ درجات مئوية فأقل أثناء الليل يؤدي إلى إصابة نباتات القمح بجفاف الأوراق أو ما يعرف بـ«الشعوطة» أو التطريف وهذه أعراض الصقيع وليس لها علاقة بالاصداء.

وقال «صالح»، إنه لكي يتم تفادي هذه الأمراض يجب اتباع 7 نصائح، بينها زراعة صنف مسجل أو معتمد، وعدم المبالغة في تدليل النبات بالتسميد الازوتى وخلافه لأن ذلك يقلل من مناعة النبات ومقاومتها للظروف المعاكسة مثل الصقيع، وتجنب تعريض النبات للإجهاد الملحى أو الاجهاد المائي حتى يتحمل النبات للإجهاد نتيجة الصقيع.

وأضاف، أن من بين النصائح المطلوب مراعاتها، ري القمح رية خفيفة عند توقع الصقيع حتى لو كان ذلك أثناء شهر طوبة ومقولة أن الأرض «سقعانة» ليس لها أساس من الصحة، والتسميد الأرضى المتوازن بالعناصر الكبرى، وكذا الرش بعنصري البوتاسيوم والسليكون(سليكات بوتاسيوم) خصوصا السليكون لأنه يقوى جدر الخلايا مما يزيد من تحمله للصقيع، والزراعة في الميعاد المناسب لأن الزراعة المبكرة في شهر ١٠ أو في أول شهر ١١ تسبب تعرض السنابل في بداية تكونها للصقيع في شهر طوبة مما يسبب عدم الاخصاب كما يظهر في صورة السنابل المصابة.

ولفت إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح للعام الحالى 2020/ 2021، تبلغ 74 ألف و702 فدان، موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.