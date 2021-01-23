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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند، بمديرة مكتبة «علي شير النوائي» (المكتبة الوطنية لأوزبكستان) «أوميدا كاباييفا»، وقد تناولت المقابلة سبل تعزيز علاقات التعاون بين المكتبة الوطنية ومكتبة الإسكندرية، بما في ذلك دراسة تجديد بروتوكول التعاون بينهما خلال الفترة القادمة، فضلاً عن تنظيم زيارات في إطار تبادل الخبرات في مجال إدارة المكتبات، وذلك لتعزيز العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين.

هذا، وتم بحث سبل المشاركة في معارض الكتب في البلدين، والتي تأجل موعد عقدها لحين اتضاح التبعات التي تفرضها جائحة كورونا، ودراسة خطوات التعاون المستقبلية عقب عودة الأوضاع لطبيعتها.

كما أطلعت السفيرة على المخطوطات النادرة المتوفرة باللغة العربية، وكذلك المخطوطات التي كُتبت عن مصر باللغات الفرنسية والفارسية والتركية. وعقب انتهاء المقابلة، قامت السفيرة بجولة تفقدية لأقسام وقاعات المكتبة، بما في ذلك تلك المخصصة للتحول الرقمي والتعليم رواد المكتبة الوطنية، خاصة من الشباب، اللغات الأجنبية، وكذلك معامل تحويل الكتب الورقية إلى محتوى مسموع، وذلك لإتاحة فرص معرفية للأصحاء والمكفوفين على حد سواء.

جولة للسفيرة المصرية في طشقند بالمكتبة الوطنية لأوزبكستان وتلتقى بمديرتها

جولة للسفيرة المصرية في طشقند بالمكتبة الوطنية لأوزبكستان وتلتقى بمديرتها