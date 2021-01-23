شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: آخر تطورات عملية التلقيح ضد كورونا.. وحقيقة عدم تحلل جثمان عبدالحليم حافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الجمعة، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التليفزيونية أمس.

طبيب يوضح موقف المتعافي من فيروس كورونا من التطعيم ضده

قال دكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن الجرعة الأولى من أي لقاح لفيروس كورونا المستجد لا يبدأ مفعولها إلا بعد عشرة أيام من تلقيها، وتأثير التطعيم ككل يبدأ بعد تلقي الجرعة الثانية بمدة تتراوح بين أسبوع و14 يوم.

أوضح «حتة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «لذلك فالشخص الذي يصاب بعد تلقي الجرعة الأولى بأسبوع يعد كأنه لم يتلقاها»، لافتًا إلى أنه الفرد لا بد أن يتعامل وكأنه لم يتلقى التطعيم لمدة عشرة أيام بعد الجرعة.

أضاف «المتعافي من كورونا أيضًا يجب أن يحصل على اللقاح، فالكورونا هنا تعامل معاملة الأنفلوانزا، إذ أن المتعافي من الأنفلونزا يمكنه التقاط العدوى بها مرة أخرى وبالتالي يحتاج للتلقيح ضدها».

تابع «تطعيمات الكورونا سيتم تغييرها بشكل موسمي مثل تطعيمات الأنفلونزا حتى يلائم السلالات الجديدة».

موعد تطعيم الأطقم الطبية

قالت دكتورة نهى عاصم مساعدة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث الدوائية، إن تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

أضافت «عاصم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، «نريد ألا نبدأ حملة التطعيم إلا ونحن على يقين بأنه لن يكون هناك تأجيل للجرعات الثانية، حيث إنه من الضروري أن يتم إعطائها في موعد محدد».

أوضحت «الموقع الإلكتروني الخاص بتنظيم عملية التلقيح يعد جاهزًا للاستخدام وبمجرد إطلاقه يمكن للمستخدمين التسجيل عليه وفقًا لحالتهم».

نجل شقيق عبدالحليم حافظ يوضح حقيقة عدم تحلل جثمانه

كشف محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، حقيقة الأخبار المتداولة حول إيجاد جثمانه الراحل غير محلل.

قال «شبانة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إنه روى تفاصيل نقل الجثمان من المقابر بسبب تعرض منطقة البساتين للغرق، بالتعاون مع جهاز الحد من المخاطر بكلية العلوم جامعة القاهرة، وحين كشف المهندس المنتدب من الجهاز أكد أن المنطقة المحيطة بالراحل جيدة وحالت طبيعة التربة بها من وصول المياه للجثمان.

أضاف «أوصى المهندس بنقل الجثامين لحين إتمام عملية عزل المياه على أن يتم إعادتهم مرة أخرى، وخلال عملية النقل شاهدت الجثمان وكانت ملامحه تظهر بوضوح خاصة الشعر والحواجب والأنف والفم»، لافتًا إلى أنه لا يفسر الأمر دينيًا أو بيلوجيًا بل إنه روى هذه القصة من منطلق سعادته بهذا الموقف.

منى قدري تكشف عدد المتقدمين عبر موقع وزارة الصحة لفيروس كورونا

قالت دكتورة منى قدري مستشارة وزيرة الصحة لشؤون التحول الرقمي، إن الموقع الإلكتروني الخاص بتنظيم عملية التقدم للحصول على لقاح كورونا، بدأ العمل بالفعل وبدأ المواطنين الإقبال عليه.

أضافت «قدري» خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، «الموقع عمل لمدة ثلاث ساعات حتى وقت الحديث، سجل من خلاله خلال الساعة الأولى عشر ألاف مواطن، وخلال الثلاث ساعات سجل من خلاله 25 ألف مواطن».

تابعت «ثم تم إيقافه حيث كان يعمل بشكل تجريبي، حتى يتم تجهيز الأماكن التي سيتوفر اللقاح من خلالها، ثم سيتم تفعيله فور الانتهاء من تجهيزها»، مشيرة إلى أن الموقع قادر على استقبال تسجيل مليون شخص في آن واحد.

طبيب يوضح كيفية التعامل مع حالة التردد تجاه الحصول على لقاحات كورونا

أوضح دكتور محمد صدقى رئيس قسم الصدر بطب الأزهر، كيفية التعامل مع حالة القلق والتردد التي تصيب المواطنين حول تناول اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

قال «صقي» خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في مصر»، «حالة التردد أمر طبيعي وأي لقاح جديد سيظهر في زمن الوباء سيشهد هذا التردد، والمواطنين لديهم الحق في الشعور بالقلق حيث إنه لا بد من اتباع إجراءات متعددة قد تمتد لسنوات لإنتاج تطعيم آمن وفعال».

أضاف «لكننا في فترة وباء وعلينا أن نستخدم المعطيات المتاحة، وهناك شركات تقوم بتمويل عملية البحث العلمي الخاص باللقاح حتى وإن كان سريعًا وهذا ما يطلق عليه تطعيم الطوارئ، أما التطعيم المعتمد المثبت فاعليته وأمانه فيأخذ مدة طويلة حتى يتم إنتاجه».