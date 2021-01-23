شكرا لقرائتكم خبر عن «أبدأ بنفسك» حملة لتنظيف وتجميل مقابر مدينة العريش بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجموعة من الشباب في مدينة العريش حملة لتنظيف وتجميل وتطوير مقابر المدينة تحت شعار«أبدأ بنفسك» ، وذلك بمشاركة عدد من رجال الأعمال بمدينة العريش.

وقال خليل الليثي، المنسق العام للحملة، أن الحملة بدأت في نظافة مقابر أبو صقل بالعريش، حيث قام الشباب المتطوع برفع التراكمات والأعشاب المنتشرة بين المقابر ونظافة مسارات المواطنين بين القبور، بجانب توسعة الباب الرئيس للمقابر لتمكن سيارات الإسعاف ونقل الموتى من الدخول للمقابر، وتوسعة الباب الحديدي الخاص بالدخول للمقابر.

أضاف الليثي، أن هذه الحملة هي الثالثة حيث سبقتها حملة لنظافة المقابر وحملة ثانية لدهان الأسوار الخارجية وتجميلها بكتابة آيات قرانيه وأذكار وأحاديث نبوية، بجانب تركيب لوحات ضوئية علي الأبواب الرئيسية والفرعية.

أشار الليثي إلي أن الحملة بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وحي أبو صقل بالعريش..مؤكدًا علي تبرع عدد من رجال الأعمال بمدينة العريش بالمهمات والأدوات والمهمات الخاصة بالحملة.