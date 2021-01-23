شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تطوير ميادين زهراء المعادي وفونتانا وعرب المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة استكمال خطة التطوير المقترحة لتطوير ميدان زهراء المعادي أمام المسجد الكويتي عن طريق المشاركة المجتمعية لمنع التعديات والإشغالات في هذه المنطقة وأيضا اقتراح تطوير ميدان فونتانا وميدان عرب المعادي ومزلقان عرب المعادي الشهير (مزلقان دجلة).

كما وجهت نائب المحافظ بالاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق بالإضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية ورفع كفاءة البردورات والاهتمام بأعمال التجميل والتشجير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته نائب المحافظ بمقر المنطقة الجنوبية بمشاركة جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديرى الطرق والتخطيط لمناقشة الخطة الاستثمارية وتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ أعمال التطوير.

ووجهت نائب المحافظ بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة وإعداد جدول بأسماء الميادين والشوارع المطلوب تطويرها أو رفع كفاءتها لجميع الأحياء.. مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبالغ معدة لهذا الشأن ويجب الاستفادة القصوى منها لتعود بالفائدة على المواطن.

وأشارت عبدالمنعم إلى أهمية المشاركة المجتمعية في المساهمة في أعمال تطوير وتجميل الميادين وذلك في إطار تحقيق المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي من شأنها تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.. لافتة إلى أن هذا التطوير من شأنه أن يضفى مظهرا راقيا وجماليا يتمتع به المواطن ويجعل مظهر الشوارع والميادين يعبر عن مدى الرقى والحضارة.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة عرض خطة أو تصور كامل للتطوير من حيث البلاط والمقاعد وزيادة المساحة الخضراء وعمل تصور لكل حى وعرضه على الشركة المنفذة وسرعة الانتهاء من الأعمال خلال وقت وجيز.

وفى سياق متصل، أكدت نائب المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة والاشغالات بنطاق جميع الأحياء بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبانى الإدارية للأحياء وبالشوارع واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة مواعيد الغلق للمحلات والسناتر التعليمية وارتداء الكمامات.