شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1830 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي بمركز ومدينة ههيا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مسؤولي وحدة التدخل السريع بالديوان العام، برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من النقطة الوسيطة بمدينة ههيا، لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

أكد محافظ الشرقية ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وارتداء الكمامات والقفازات لجميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وفي هذا الإطار قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوي، المشرف العام على الحملات الميكانيكية، والمهندس محمد صلاح، رئيس وحدة التدخل السريع، برفع 1830 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة ههيا بواقع 69 نقلة، وذلك باستخدام 6 معدات ما بين 3 سيارات قلاب، و2 لودر وتريلا تابعة لوحدة التدخل السريع ومدينة ههيا.

وأوضح المهندس محمد صلاح أنه تم رفع أكثر من 90% من القمامة والمخلفات الموجودة بالنقطة الوسيطة بمدينة ههيا، لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.