شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومحال بـ7 إدارات وتحرر 268 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 268 محضراً بمخالفات متنوعة.

في إدارة تموين وسط، أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر تنوعت بين 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومحضرين لثلاجات مواد غذائية مخالفة، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف. وفى إدارة تموين المنتزة، حررت الحملة 47 محضر شملت 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و17 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر إدارة مخبز أفرنجى بدون ترخيص.

بينما في إدارة تموين شرق، أسفرت الحملة عن تحرير 44 محضر تنوعت بين 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و18 محضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر إدارة مصنع تعبئة خضروات وفاكهة بدون ترخيص، ومحضر لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص، كما سحب عينات دقيق ومكرونة للتحليل.

وفي إدارة تموين العامرية، أسفرت الحملة عن تحرير 49 محضر تنوعت بين 25 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و18 محضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق،ومحضر مخبز سياحى بدون ترخيص، كما تم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل. وفي ادارة تموين العجمى، حررت الحملة 60 محضر تنوعت بين 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و8 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص،و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

بينما في إدارة تموين غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر شملت 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية،و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين ثلاجات مواد غذائية مخالفة. وفى إدارة تموين برج العرب، حررت الحملة 24 محضر شملت 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن،و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات واخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.