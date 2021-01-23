شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 57 شيشة من مقاهي خالفت الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، من الحملات الرقابية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة لمتابعة التزام المقاهي والكافتريات بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا، أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة ٥٧ شيشة من ٥ مقاهي مخالفة بقرى طحا وصافور والمناصافور التابعين للوحدة المحلية بصافور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، حرصاً على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.