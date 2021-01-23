رئيس «الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين.

وأعرب عبدالرازق في البرقية باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص التهاني القلبية للرئيس السيسي بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثمنا ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن واستقرار البلاد.

وأكد أن رجال الشرطة يبذلون أرواحهم الذكية في سبيل أمن الوطن وحماية جبهته الداخلية بكل تفانٍ وإخلاص.

كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ أيضا للرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهاني بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، لافتا إلى أنها مهدت الطريق لثورة 30 يونيو، وأكدت على وعي الشعب المصري وإرادته في تحقيق حياة كريمة لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.

وأضاف عبدالرازق في برقيته أنه ينتهز هذه الفرصة ليذكر بكل فخر جهود الرئيس السيسي المخلصة لبناء مصر الحديثة، داعيا الله عز وجل له بأن يسدد خُطاه ويعيد عليه هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن تعود على شعب مصر الكريم بالأمن والازدهار.