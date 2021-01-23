شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 يناير 2021 .

السبت 23 يناير 2021 :

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 24 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الاثنين 25 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الثلاثاء 26 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 28 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .