أخبار مصر

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 يناير 2021 .

السبت 23 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 24 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الاثنين 25 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الثلاثاء 26 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد. 

الأربعاء 27 يناير 2021

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية 

نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 28 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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