شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إنشاء شبكة سكة حديد جديدة تصل لـ 2000 كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل تحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة سواء تم تنفيذها أو جار تنفيذها، لافتا إلى أنه في مجال الإسكان وصلت تكلفة المشروعات الى تريليون جنيه وتم إنشاء مليون وحدة سكنية على 5 سنوات مع نهاية العام الحالي في الإسكان الاجتماعي أو البديل للمناطق غير الآمنة وهو مشروع شديد التميز .

وأضاف مدبولى ، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بمحافظة بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة نفذت جهدا كبيرا في مجال الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، ومصر كانت تواجه هذه المشكلة حيث كان يعيش في هذه المناطق مليون مصري و240 ألف أسرة وتم العمل على هذا المشروع الكبير، وتأمين مستقبل لأولادنا وتوفير مناخ صحى وسليم وأمن وانتماء حقيقي لهذا الوطن.

وتابع رئيس الوزراء: قطاع المياه والصرف الصحى يعانى ويواجه مشاكل كثيرة، وتم رفع الطاقة الخاصة بمياه الشرب من 20 مليون متر في المتر إلى 30.7 متر في اليوم، اضافنا في 4 سنوات 10 ملايين متر مكعب، 65 % لتغطية الصرف الصحى، 38 % في الريف ، و96 % في المدن.

وفى مجال النقل المواصلات، قال المهندس مصطفى مدبولى أنه تم إنفاق 220 مليار لتطوير مرفق السكة الحديد وخلال العامين القادمين سيكون أمامنا منظومة محترمة من خلال تطوير كافة محطات السكة الحديد، وتطوير اسطول الجرارات والعربات، وتحديث وسائل النقل الداخلية، منظومة الأتوبيسات شبكة النقل الجماعي الداخلية، وتوفير احتياجات لشبكة جديدة تتوائم مع التوسعات العمرانية الجديدة، المشروع العملاق التقنيات بالنظم الكهربائية

وتابع مدبولى قائلا : "جار إنشاء مشروع القطار الكهربائى ومونوريل العاصمة الإدارية لربط القاهرة الكبرى، والمشروع الأهم إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية بالقطارات فائقة السرعة من خلال شبكة جديدة تصل إلى ألفين كيلو متر جدد يتم تنفيذهم لربط العمران القائم بالعمران الجديد