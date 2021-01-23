شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: 50 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالموانئ و700 مليار للمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تنفذ 30 مدينة جديدة على الأرض ومخطط الانتهاء منها خلال 4 سنوات مقبلة، بتكلفة استثمارية تصل إلى ما يقرب من 700 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تستوعب 30 مليون نسمة.

وأوضح أن مصر بها عدد كبير من الموانئ الجافة، ويتم رفع كفاءة كل المراكز الحدودية حتى تصبح بوابات مصر لحركة التجارة الدولية، متابعا: "50 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الموانئ".

وأضاف مدبولى، فى كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في شرق بورسعيد بحضور الرئيس السيسى، أن المدن التى يتم تنفيذها ستكون عنوانا وشكلا جديدا لمصر في الفترة المقبلة، وستمثل رؤية جديدة وطابع عن شكل مصر الحديثة، مؤكدا تطبيق المعايير العلمية المدروسة في تنفيذ المدن الجديدة.

وفيما يتعلق بالموانئ، أشار مدبولى إلى الجهود الكبيرة التى يتم بذلها لتطوير الموانئ المصرية، قائلا: "ميناء أبو قير سيدخل الخدمة في الفترة المقبلة لتبقى.. وهدفنا من تطوير الموانئ أن تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية وتوفر كل الخدمات للدولة المصرية".

وأكمل: "الـ 100 ألف صوبة زراعية تعادل أكثر من مليون فدان أراضى مستصلحة، ومخطط استصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان في الفترة المقبلة، ونحن ننفذ أول مليون فدان للتحول إلى الرى الحديث".