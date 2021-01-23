شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الدولة تعمل على تنفيذ 31 ألف مشروع بتكلفة إجمالية 5.8 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة، ولتحقيق ذلك كان علينا تنفيذ 31 ألف مشروع جديد يتم الانتهاء منها والباقى سوف يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات ، وتكلفتها الاستثمارية الإجمالية تتجاوز 5.8 تريليون جنيه، لافتا إلى أنه تم انفاق 3 تريليون حتى هذه اللحظة، ولدينا التصور الكامل لاستكمال هذه المشروعات خلال السنوات الثلاثة المقبلة وفق رؤية وهدف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفق مقولته "مش عاوز حاجة غير أن تكون بلدى حلوة".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته خلال افتتحا مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تساؤلات عن المشروعات الجديدة، ولماذا نتجه إليه بدلا من إصلاح القائم، لافتا إلى أن مصر مرت تجربة قاسية على مدار الأربعين دون رؤية لاستيعاب زيادة سكانية لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة.

وتابع المهندس مصطفى مدبولى: لمواجهة النمو العشوائى، كان لابد من تحرك الحكومة لوضع رؤية مستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية والنمو العشوائى، مستعينا بكلمة الدكتور جمال حمدان" التعمير هو التمصير"، حيث أن التعمير يساهم في بناء الدول والبلاد، ومن خلال أطراف الدولة وحدودها وخاصة في سيناء، مشددا على أنه تم البدء في تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة على رأسها مدن الجيل الرابع، ومصر كانت من الدول القليلة في تجربة إنشاء مدن جديدة ولكن من السبعينيات من عام 77 لـ عام 2014 توقفت عن البناء.