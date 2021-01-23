شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد تستعين بطلاب الأزهر للترجمة الفورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد غازى، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، قيام فريق من طلاب كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالمشاركة الفاعلة فى نقل وترجمة أحداث وفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رقم (27) للرجال، والتى تستضيفها القاهرة.

وقال غازى فى بيان اليوم، إن ذلك يؤكد على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر نماذج مضيئة، تسهم فى بناء الوطن وتشارك بإيجابية فى جميع الأحداث والفعاليات العالمية؛ إيمانًا منهم بأن الأوطان تنهض وتتقدم بسواعد أبنائها الشباب.

وأوضح غازى أن الكلية تلقت خطابًا من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد يفيد باختيار مجموعة من طلاب الكلية بمختلف الأقسام فى الترجمة الفورية؛ لنقل فعاليات كأس العالم لكرة اليد، والإسهام فى إنجاح هذه البطولة الدولية التى تستضيفها مصر، والتى تعكس أن مصر الكنانة واحة للأمن والأمان، وقام بافتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي.

وأشاد عميد كلية اللغات والترجمة بأداء ومستوى طلاب الكلية المشرف، والذى يعكس أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ تذخر بنماذج متميزة محبة لوطنها، ولا تدخر جهدًا فى الإسهام بشكل حضارى فى جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والتى تسهم فى بناء الوطن.