رئيس الطائفة الإنجيلية: نعتز بتضحيات الشرطة ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة المصرية التاسع والستين.

وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدنى ونحن نحتفل بعيد الشرطة التاسع والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى خالص التهنئة بهذه الذكرى التى نفخر بها جميعًا، والتى نتذكر بها تضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر، ونعتز بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق حلم الأجيال فى وطن يسوده الأمن والاستقرار".

كما أرسل أيضًا رئيس الطائفة الإنجيلية، ببرقية تهنئة لسيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا "بالدور الوطنى الشجاع لرجال الشرطة فى الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية"، مؤكدًا "اعتزازه وتقديره الكبير لدورهم العظيم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص".