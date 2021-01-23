محافظ المنيا: بدء إجراءات نقل تبعية مستشفى ملوى العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: بدء إجراءات نقل تبعية مستشفى ملوى العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى ملوى العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
وقال المحافظ، إنه قد تم إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى سمالوط المركزي، وسيتم في الفترة القادمة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدى المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيداً لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ أنه يعد نظام إداري متميز، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى، وإنهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
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