شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: بدء إجراءات نقل تبعية مستشفى ملوى العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى ملوى العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

وقال المحافظ، إنه قد تم إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى سمالوط المركزي، وسيتم في الفترة القادمة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفى ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدى المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيداً لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ أنه يعد نظام إداري متميز، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى، وإنهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.