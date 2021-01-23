شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الحملة من ضبط 22 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، و5 عدم الإعلان عن الأسعار، و5 بيع أزيد من التسعيرة، و 6 عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.