شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر عرفات مديرًا لمدرسة التربية الخاصة في رفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، قرارًا بتكليف عبدالناصر محمود عرفات، معلم خبير في مدرسة التربية الفكرية بالعريش، بمنصب مدير مدرسة رفح للتربية الخاصة الملحقة على مدرسة التربية الخاصة بالعريش.

وأكد «رضوان»، على تكليف «عرفات» بمنصب مدير مدرسة رفح للتربية الخاصة حتى نهاية شهر يونيو المقبل لحين الإعلان عن الوظيفة الشاغرة طبقًا لأحكام القانون.

وجاء تكليف «عرفات» بمنصب مدير مدرسة رفح للتربية الخاصة خلفًا لمصطفى عبدالعال عبداللاه، مدير المدرسة السابق، والذي تم ندبه بوظيفة معلم خبير لغة انجليزية إلى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالعريش.