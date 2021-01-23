شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. أطباء الجامعات المصرية يوقعون الكشف الطبي بالعريش مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ أطباء الجامعات المصرية في توقيع الكشف الطبي على المواطنين في مستشفي العريش العام ، مجانًا ، وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،أنه يجري توقيع الكشف الطبي علي المواطنين من خلال 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية.

أضاف أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية هم كلا من :-

- الدكتورة : كريمة يوسف أحمد السيسى .. أستاذ كبد وجهاز هضمى في جامعة الأزهر .

- الدكتور : يوسف محمد فهيم محمد .. أستاذ أشعة في جامعة الأزهر .

- الدكتور : محمد محمد صلاح .. أستاذ جراخة تجمي فى جامعة الزازيق .

- الدكتور : أحمد رياض توفيق .. أستاذ مساعد جراحة أوعية دموية في جامعة القاهرة .

- الدكتور : نزار محمد حسنى عبد العال النحال .. أستاذ مساعد جراحة قلب وصدر فى جامعة الزقازيق .

- الدكتور : تامر السعيد النعيمى مصطفى .. أستاذ مساعد جراحة عامة في جامعة الزقازيق .

- الدكتور : هانى محمد حسين .. أستاذ مساعد جراحة عامة في جامعة الزقازيق .

- الدكتور : حاتم صلاح الدين الحبشى .. أستاذ مساعد أنف وأذن فى جامعة الأزهر .

- الدكتور : محمد فتحى عادل على .. مدرس جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .

- الدكتور : محمد أحمد مصطفى ابراهيم حجاب .. مدرس عيون فى جامعة الزقازيق .

- الدكتور : أحمد أحمد عبد العزيز .. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .

- محمد سامى عبد الله عبد المقصود .. مدرس مساعد جراحة قلب وصدر فى جامعة الزقازيق .

- الدكتور : وائل منصور عبد الحميد وفا .. مدرس مساعد جراحة عظام فى جامعة المنصورة .

- الدكتورة : سارة صلاح معوض يونس .. مدرس مساعد تخدير في جامعة المنصورة .

يذكر أن أطباء الجامعات المصرية وصلوا ، مساء أمس الجمعة ، إلي مستشفي العريش العام ، حيث كان في استقبالهم كل من الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.