شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة عن تقديم أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعين المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في كافة ربوعها؛ من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها.