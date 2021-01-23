شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق معهد القلب إلى مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العريش العام عن وصول فريق طبي من المعهد القومى للقلب للكشف على المرضى وإجراء الجراحات اللازمة مجانًا، وذلك طبقا البروتوكول التعاون الطبي بين الجانبين.

وأكد الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، تواجد الدكتورة رانيا ضياء الدين أبوشقة، استشاري أمراض القلب بالمعهد، الرائدة في تخصص قلب الأطفال وعيوب القلب الخلقية «ثقب القلب» والبالغين في مجال الموجات الصوتية والقسطرة العلاجية بدون جراحة.

وأضاف أن الكشف بالمجان على المرضى وإجراء اللازم لهم، وذلك تيسيرا على الحالات المرضية ولرفع المعاناة عن المرضى وأسرهم وعدم تكبدهم مشقة السفر إلى خارج المحافظة.