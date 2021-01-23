شكرا لقرائتكم خبر عن ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالإسكندرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع بشقة سكنية بعقار في منطقة سيدي بشر بحري، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزة أول، مساء الجمعة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة بعقار بشارع البكباشي العيسوي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق السادس بالعقار المكون من 13 طابقًا، ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة، دون حدوث أي إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارات إطفاء، فيما تشير المعاينة الأولية إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة المنتزه أول، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.