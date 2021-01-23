شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصل مقر افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر الاحتفالية الخاصة بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قد أكد بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

واضاف المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس ايضاً بالفيديو كونفرنس عددًا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة الى مشروعات للألبان والانتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.