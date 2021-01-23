شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى فى بورسعيد قبل افتتاح الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد.

ويرصد ”الخليج 365”، أهم وأبرز المعلومات عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة فى بورسعيد.

-يعتبر مشروع الفيروز في شرق بورسعيد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ويضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

- يساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها.

- يوفر مشروع الاستزراع السمكى شرق بورسعيد 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، ويهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، كما يساهم فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

- قام بإنشاء المشروع العملاق الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

- يضم مشروع الاستزراع السمكى، الذي أقيم في منطقة شرق التفريعة، أحواضًا للصيد سميت مشروع الفيروز، بالإضافة لمنطقة الدبية وأسطولًا للصيد البحري يعمل داخل وخارج المياه الإقليمية.

-تمت إضافة تقنيات حديثة للاستزراع السمكي في مصر لأول مرة منها الاستزراع بالاقفاص السمكية والارتقاء بمستوى التصنيع السمكي في جميع المجالات وذلك بهدف زيادة نصيب الفرد من الاسماك ومحاولة سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.

-يضم المشروع العملاق بحيرة جديدة إلى رقعة البحيرات الداخلية وهي بحيرات الفيروز للصيد بمساحة 9762 فدانًا والتي كانت في الماضي جزءً من ملاحة بورفؤاد والتي روعي فيها تحديد أقصى جهد للصيد وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

-عدد أحواض الاستزراع السمكي بالمشروع بلغت 5908 ويصل حجم الحوض 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان.

- تم تدشين أحواض السفن ويبلغ حجم الحوض الواحد 120 مترًا وعرض 80 مترًا ويسع لـ 6 سفن صيد أطوال حتى 30 مترًا.

- يقام المشروع على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد.