شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن تحرير 11 ألفا و500 محضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات فيما يخص اجراءات المحافظات لتطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء لتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية .

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن التقرير الذى تلقاه من غرفة العمليات أشار إلى أن عدد المبانى الخدمية والأماكن العامة والشوارع والمؤسسات المختلفة التى تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية منذ شهر أكتوبر 2020 وحتى 22 يناير الجارى فى 27 محافظة بلغ حوالى 670 ألف مبنى متنوع وتشمل الأسواق والمواقف والمبانى الخدمية .

ووجه شعراوى، المحافظين بالاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة و استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات .

وفى السياق ذاته تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود المحافظات فى تطبيق رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم للغرامات الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وقال شعراوى، إن التقرير أشار إلى أنه منذ تطبيق هذا القرار وحتى 22 يناير 2021 بلغ عدد المحاضر التى حررتها المحافظات للمواطنين على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حوالى 11500 شخص، وتحرير 220 محضر لمنشآت قامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم تحصيل غرامات ومخالفات بحوالى 750 ألف جنيه من المخالفين، كما تم فض 380 سوق مخالف و321 حفل زفاف وعزاء و176 سنتر تعليمى .

ووجه شعراوى، المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددًا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى السياق ذاته تلقى شعراوى، تقريراً حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم إغلاق حوالى 31 ألف منشأة متنوعة فى 18 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى الجمعة 22 يناير 2021 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذى بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020 .

وأكد شعراوى على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين، كما طالب الوزير بضرورة استمرار عدم دخول المبانى الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمبانى الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات .

وأكد التنمية المحلية، على أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.