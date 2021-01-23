شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون إصابة وأكثر من 2 مليون وفاة بفيروس كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليونين و106 آلاف شخص، وتم تسجيل نحو 100 مليون إصابة حول العالم منذ بدء تفشي الوباء، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تجاوز فيها عدد الوفيات حتى الآن 414 ألفا، وسجلت أكثر من 24 مليونا و817 ألف إصابة، بحسب بيانات "جونز هوبكنز".

وفي البرازيل، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 215 ألف شخص، وتم تسجيل أكثر من 8.7 مليون إصابة حتى الآن، وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، إذ سجلت أكثر من 153 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها منذ بدء تفشي الوباء 10.6 مليون حالة.

وفي المكسيك التي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا، تم تسجيل نحو 150 ألف وفاة، وأكثر من 1.7 مليون إصابة، تليها بريطانيا التي حصد فيها فيروس كورونا أرواح أكثر من 96 ألف شخص، وسجلت نحو 3.6 مليون إصابة حتى الآن.

وفي إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء تم تسجيل نحو 85 ألف وفاة، وأكثر من 2.44 مليون إصابة، تليها فرنسا حيث بلغ فيها عدد الوفيات نحو 73 ألفا، وتجاوز عدد الإصابات 3 ملايين.

وفي روسيا حصد فيروس كورونا أرواح نحو 68.5 ألف شخص، وتم تسجيل منذ بداية الجائحة حتى اليوم ثلاثة ملايين و677352 إصابة مؤكدة.

وفي إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، توفي أكثر من 57 ألف شخص، وتم تسجيل أكثر من مليون و360 ألف إصابة حتى الآن.