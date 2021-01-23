شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنقذ شابا من ذوى الاحتياجات الخاصة يعيش فى الشارع وتنقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمتداول بشأنها مقطع "فيديو" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لأحد المواطنين بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مناشدا المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى بإنقاذ شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يعانى من مرض نفسى وعدم القدرة على السير معتدلا على قدميه، حيث يتنقل المواطن زحفا على يديه وأرجله رافضا الحصول على الطعام والشراب من المارة بشوارع التجمع الخامس وسط برودة الجو مرتديا ملابس متهالكة.

وفور تلقى الاستغاثة تم تكليف أعضاء الفريق بوحدة شمال الجيزة بالانتقال إلى موقع الاستغاثة، وفى هذا الإطار تولى المسئولون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع الأطباء مديرى مستشفى صدر العباسية ومستشفى العباسية للأمراض النفسية بشأن التقييم الطبى لحالة المواطن بلا مأوى، وقد تولى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة نقل المواطن إلى مستشفى صدر العباسية.

وعقب الانتهاء من إجراءات التقييم الطبى وعمل الفحوصات الطبية بمستشفى صدر العباسية، توجه الفريق إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وتم إيداع المواطن بالمستشفى لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيه.