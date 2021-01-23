شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 56 رحلة جوية تنقل 6564 راكبا لعدة دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 56 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 6564 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات بمعدل 56 رحلة جويه منها 42 رحلة دولية إلى كل من تورنتو ،بيروت، جدة، بغداد، الرياض، دبي، أكرا ، الدوحة، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، مدريد، الشارقة، اديس ابابا، الخرطوم، موسكو، الدمام ، لندن، باريس، اسطنبول، بروكسل، جينيف، امستردام، روما ،ميوينخ ، نيويورك، اثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، و 12 رحلة داخلية إلى كل من، شرم الشيخ، و الغردقة، و الأقصر، و أسوان، و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6564 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.