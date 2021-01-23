شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار طلاب الثانوية العامة فى تسجيل استمارة التقدم للامتحانات ولم يتم غلق باب تحديث البيانات، والموقع الإلكترونى ما زال يستقبل الطلاب.

قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا صحة لغلق باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقديم للامتحانات، موضحا أن الاستمارة متاحة والموقع الإلكترونى يعمل بكفاءة.

وتابع رئيس قطاع التكنولوجيا: في حالة وجود مشكلات فردية يرجي تسجيل شكوى من خلال بوابة الشكاوى للخدمات الإلكترونية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا

وأوضحت الوزارة، أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية : اضغط هنا

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر، أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).