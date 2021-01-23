شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم غدا "حوارا علميا" حول تحديات صحافة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، غدا الأحد، وبينار علمى حول تحديات صحافة البيانات وخطوات إعداد قصة صحفية جيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام.

وتدير الحوار الدكتورة ليلى عبد المجيد مدير وحدة الجودة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، ويعقد الوبينار العلمى أون لاين من الساعة السادسة مساء غد الأحد وحتى الساعة الثامنة.

وكانت كلية الإعلام جامعة القاهرة عقدت ندوة بنظام الاتصال عن بعد "ويبنار" حول أساليب مواجهة الأخبار المزيفة، وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأدارت الحوار الدكتورة ليلى عبد المجيد، الأستاذ بقسم الصحافة وعميدة الكلية سابقا، وبحضور عدد من أساتذة الكلية، وطلاب دبلوم وماجستير الاتصال السياسى بالكلية، والباحثين.

وأوصى الويبنار بتطوير تصميم المواقع الرسمية للدولة لتكون جاذبة للجمهور، وتفعيل دور برامج التربية الإعلامية من خلال مؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية، والشفافية فى إتاحة المعلومات ما لم تمس الأمن القومى للدولة، وتفعيل الاتصال الشخصى فى توعية المواطنين بخطر الشائعات وضرورة عدم الانسياق وراءها.