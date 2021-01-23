التنمية المحلية: غلق 31 ألف منشأة في 18 محافظة لمخالفة مواعيد فتح وغلق المحال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال شعراوي، في بيان، إنه تم إغلاق حوالي 31 ألف منشأة متنوعة في 18 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى الجمعة 22 يناير 2021 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.

وأكد اللواء شعراوي، على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين.

كما طالب الوزير بضرورة استمرار عدم دخول المباني الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمباني الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

كما شدد على أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لقرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.