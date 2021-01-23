شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الاوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضاً بالفيديو كونفرنس عدد آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للالبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.