شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية الصعيد» تنظم مؤتمرًا لممثلي جمعيات مستثمري الصعيد والبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم هيئة تنمية الصعيد غدا الأحد ،مؤتمرًا لممثلى جمعيات مستثمرى محافظات الصعيد،والبحر الاحمر وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويبحث المؤتمر سبل تعظيم القيمة المضافة للثروة الزراعية والصناعية والتعدينية وإحياء الحرف التراثية في محافظات الصعيد، ويهدف الموتمر الذي يقام تحت رعاية اللواء سامى الشناوى، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعيات المستثمرين في صعيد مصر لدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف الحكومة بأحداث نهضة تنموية حقيقية بحتة ثمارها أبناء الصعيد بعد سنوات من الجهد والعمل الجاد.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن جمعيات المستثمرين بمحافظات البحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد لتدعيم أواصر التعاون بين الهيئة والمستثمرين والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الموجودة بمحافظات الصعيد.