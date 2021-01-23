شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الطاقة بالنواب يطالب بإنشاء مدفن صحي للقمامة بمدينة القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وناصر عطية عضو اللجنة مسؤولي وزارة البيئة بسرعة إنشاء مدفن صحى بمدينة القصير للتخلص من المخلفات والقمامة بطريقة بيئية امنة وحل مشاكل تراكم واحتراق القمامة التي تتكرر من وقت لآخر للسيطرة على تلك المشكلة التي تؤرق المدينة السياحية التي تسببت في ظهور السحابة السوداء في الفترة الماضية مع دعم منظومة إعادة تدوير المخلفات بالمدينة

وأكد النائبان خلال اجتماعهما مع وزيرة البيئة أن مدينة القصير غير منظمة المدن التي يتم بها تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات.

كانت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر قد أعدت تقريرا طالبت فيه بسرعة نقل مقلب القمامة العشوائي الخاص بمدينة القصير من موقعه الحالي وذلك بعيدا عن المدينة في موقع جديد وضرورة مخاطبة وزارة التنمية المحلية لضم المقلب الجديد لمنظومة التخلص من المخلفات واتباع الطرق البيئية الصحيحة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها

وأكد تقرير وزارة البيئة أن مقلب القمامة العمومي بمدينة القصير غير خاضع لمنظومة التخلص من المخلفات وغير حاصل على تصريح من وزارة البيئة ويعمل بشكل عشوائي ومخالف مما تسبب في حدوث حرائق الأيام الماضية وظهور السحب السوداء التي غطت سماء مدينة القصير وتعدد شكاوى من الأهالي من تعرضهم للاختناق وضيق في التنفس خاصة الأطفال وكبار السن والمرضي حيث تمت الاستعانة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحرائق وإخمادها بعد اشتعالها لمدة يومين وبسرعة وضع خطة عاجلة لإغلاق المقلب العمومي للقمامة ونقله بعيدا عن المدينة في الصحراء لمسافة ٢٠ كيلو متر واستخدام طرق بيئية امنة للتخلص من القمامة بدلا من الحرق الذي يتسبب في السحابة السوداء.