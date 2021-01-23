شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة اليوم بجميع الأنحاء وطقس معتدل على القاهرة والصغرى 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.