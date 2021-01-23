شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد كشف التعليم التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى تفاصيل إعداد الأسئلة والاختبارات.
ـ الامتحان يعتمد على النظام الإليكترونى بشكل متكامل.
ـ لن يكون هناك تدخل للعنصر البشرى.
ـ سيقضى على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات.
ـ سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى.
ـ إعداد الأسئلة قبل الامتحان مباشرة وأرسالها للطلاب.
ـ لن يستطيع أحد معرفة الامتحان.
ـ لن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".
ـ نموذج الامتحان يًعد فى 30 سؤالا.
ـ يقوم الكمبيوتر بتفنيط الأسئلة.
ـ مثلا السؤال رقم 5 مع أحد الطلاب قد يكون رقم 19 مع أخر.
ـ الأسئلة ستكون متوازنة للجميع.
ـ التسريب سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام.
ـ العدالة فى الثانوية العامة أساسية".
ـ التفكير فى كافة السيناريوهات بما يحقق العدالة للطلاب.
ـ حق الطلاب فى أداء امتحان بشكل عادل مسئولية الوزارة.