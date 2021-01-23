شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية يحيل عددا من أفراد النوبتجية بمستشفى بركة السبع للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى بركة السبع المركزي.

حيث تم التأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى ومن الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وتفقد خط السير والفرز ومرضى الداخلى والعزل المنزلي، وتم المرور على العنايات والحضانات والأقسام الداخلية كما قام بمناظرة السجلات الطبية بالأقسام المختلفة.

وأكد على أهمية تدوين جميع البيانات الخاصة بالمرضى، والملاحظات اليومية بالسجلات الخاصة بها مع تعزيز الاهتمام بسجلات الترصد وسجلات الأعطال والصيانة للأجهزة الطبية بالمستشفى وتواجد القوى البشرية بأماكن العمل.

يذكر أنه أثناء المرور لاحظ وكيل الصحة غياب بعض أفراد النوبتجية، وعلى الفور تم تحويلهم للتحقيق وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة على الأقسام الطبية بالمستشفى لتحسين بيئة العمل، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة أن المرورات المفاجأة مستمرة لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى