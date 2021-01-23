شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أشمون: انتهاء حصر الأراضي المقترحة لمبادرة حياه كريمة في 54 قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون اللجنة المشكلة لمعاينة الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمعاينة الأراضي التي سيتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى عليها بقرى المركز

واستهلت اللجنة عملها الميداني بإجراء المعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي المقترحة لاقامة مشروعات الصرف الصحي بمركز أشمون لبيان مساحتها وحدودها على أن يتولى الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الحصول على الموافقة الفنية من الهيئة على تلك المواقع بعد إعداد اللجنة تقريرا مفصلا لما انتهت إليه بعد المعاينة لترى مدى صلاحية هذه المواقع من عدمه.

جاءت تلك الأعمال للوقوف على المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير 54 قرية ريفية على مستوى مركز اشمون وتوثيقها على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أكد سرور أن هذه الأعمال ضمن مراحل وخطوات إعداد خطط شاملة لتطوير قرى مركز أشمون ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية لتقديم خدمات أفضل لأهالي القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية