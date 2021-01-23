شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع الإشغالات لإعادة المظهر الحضاري لمدينة أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مركز ومدينة أشمون حملة لرفع الإشغالات بشوارع وميادين أشمون، بحضور قسم الاشغالات بالمجلس وشرطة المرافق بأشمون.

وفي ضوء ذلك قامت الحملة برفع جميع الإشغالات المتواجدة بشارع الروضة وشارع سعد زغلول الميادين الخاصة بها وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذا للقانون وتحقيقا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيرا لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

من جانبه، أكد سرور على استمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون وعودة الانضباط إلى الشارع.