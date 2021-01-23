شكرا لقرائتكم خبر عن رفض إعطاء زوجته المال فرفعت دعوى خلع فرد عليها بـ«النشوز وطلب 2 مليون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ الزوج برفع زوجته قضية خلع بدعوي أنها تخشي ألا تقيم حدود الله، بعد أن رفض إعطاء زوجته المزيد من الأموال التى تطلبها، ورد الزوج على الدعوي بدعوي نشوز مطالبًا إياها بدفع مبلغ 2 مليون جنيه قيمة المهر والمبالغ التى قال إنه أنفقها عليها.

وتنظر محكمة الأسرة بمصر الجديدة الخلافات الأسرية بين الزوجين، والتى رفعت خلالها زوجة دعوي خُلع على زوجها وعرضت تنازلها عن جميع حقوقها المادية مقابل الطلاق ودفع مقدم صداق ألف جنيه تم إيداعه فى خزينة المحكمة، وقالت خلال دعواها العبارة الشهيرة فى مثل تلك الأحوال أخاف ألا أقيم حدود الله والتى قالها بدر النوساني أو الفنان هاني رمزي في فيلم محامي خلع.

ولكن الزوج رد على دعوي زوجته بدعوي نشوز، وقال إن زوجته طلبت منه المزيد من الأموال وعندما رفض قامت برفع دعوي الخلع ضده، وأنه يتحمل زوجته حرصًا على طفلها، ويطالبها برد مبلغ 2 مليون جنيه عبارة عن مبالغ أنفقها عليها ومقدم صداق فى حال اصرار زوجته على الطلاق، موضحًا أنه أسس لزوجته مشروعًا تجاريًا بناءًا تحت مسمي مقدم الصداق، وأنه يوجد عقدًا مدنيًا بينهما يشترط علي الزوجة رد كل المبالغ التى أنفقها عليها مع المهر فى حال طلبت الزوجة الطلاق وقدمت للمحكمة مستندات لتأكيد كلامه، مشيرًا إلى أن مقدم الصداق المحرر فى العقد هو مبلغ صورى وأنه يحاول اثبات كل حقوقه بالمستندات.

محكمة الأسرة - صورة أرشيفية