شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي الفترة المحددة من الشركة المصرية للاتصالات لتصبح آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ويتم بعدها تحويل الخط إلى نظام الاستقبال يوم 14 فبراير2021 المقبل، والتى تتم المحاسبة عن فترة فاتورة يناير 2021 والتى قامت الشركة بإصدارها يوم 15 يناير 2021.

وتتم المحاسبة في فاتورة يناير عن 3 شهور هي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2021، وحددت الشركة جدول مواعيد لكل مراحل التعامل مع عملائها فيما يتعلق بسداد فاتورة التليفون وتم تحديد فترة السماح مدتها شهر للسداد ومدة شهر آخر من موعد تحويل الخط الأرضي إلى نظام الاستقبال ثم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة مؤقتًا وفرض غرامة تأخير.

جدول مواعيد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

يوم 15 يناير 2021 > إصدار الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي.

يوم 14 فبراير 2021 > موعد انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة التليفون من المصرية للاتصالات.

يوم 15 فبراير 2021 > موعد قيام الشركة بتحويل الخط إلى الاستقبال فقط.

يوم 14 مارس 2021 > انتهاء فترة الاستقبال وكذلك سداد فاتورة الارضي بدون غرامة.

يوم 15 مارس 2021 > موعد رفع الخط من الخدمة مؤقتًا وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي حتى 14 فبراير 2021 والسداد بدون دفع غرامة أو منعك من الاتصال، وتستطيع الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي عن طريق رقم 140 من خلال التليفون المنزلي أو معرفة فاتورة التليفون بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال كود المحافظة وكذلك رقم التليفون، وللدخول على موقع الشركة اضغط هــنــــــــــا.

أماكن دفع فاتورة التليفون المنزلي المحددة من الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي

تستطيع دفع فاتورة التليفون الارضي بعدة طرق بالإضافة بالطبع للدفع من خلال السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات ومن أهم طرق الدفع هي من خلال خدمة فوادفون كاش وأيضًا عن طريق مكاتب البريد المصري أو من خلال خدمة فورى أو عن طريق ماكينات ATM الخاصة لبنكي الأهلي المصري وCIB أوعن طريق خدمة خدماتي ويمكن أيضًا الدفع الالكتروني عن طريق موقع الشركة المصرية للاتصالات وفق الرابط بأعلي.

الآن بالرابط.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 - صورة أرشيفية