شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة حافظة نقود ومحمول النائب باسم حجازي من سيارته أثناء صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ قلين في تصريحات صحفية إنه فوجئ أثناء قيامه بأداء فريضة صلاة الجمعة بتعرض سيارته الخاصة للسرقة ونشل حافظة نقوده وهاتفه المحمول، وحزمة من المستندات الخاصة المهمة وأشياء أخرى، وأنه حينما فوجيء بذلك اتصل فورا بشرطة النجدة لتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بقسم أول كفر الشيخ، لافتا إلى وجود كاميرات مراقبة حول محيط منزله رصدت عملية السرقة، وبالتالي سيتم ملاحقة المجرمين وتحديد هويتهم من خلال تفريغ تلك الكاميرات، وأضاف النائب حجازي أن تحريات الواقعة بالفعل بدأت وجار تتبع الجناة من قبل رجال المباحث وأنه على اتصال دائم مع الشرطة لحصوله على حقه القانوني وتوقيع العقوبة على المتهمين طبقا للقانون.

وكان النائب قد فوجئ بعد عودته لمنزله من أداء صلاة الجمعة بأن سيارته التي ركنها أمام منزله بها كسر بزجاجها من ناحية المقعد الأمامي وسرقة بعض محتوياتها فتقدم ببلاغ لشرطة النجدة بالواقعة.