شكرا لقرائتكم خبر عن المكواة البخار أم العادية أقل استهلاكا للكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقراءه كل ما يريد معرفته عن الاستخدام الأمثل للمكواة لتقليل استهلاك الكهرباء، وأيهما أقل استهلاكا للكهرباء المكواة العادية أم البخار:

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا، وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2- نبدأ بالجينز والملابس التى تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواة البخارية يساعد على كى الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

