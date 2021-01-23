شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان مجانا بمحافظة قنا فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على إنشاء مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان في محافظة قنا، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، فى إطار توسع الصندوق فى إنشاء المراكز العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وتوفير الخدمات فى المحافظات المحرومة.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن تفاصيل انشاء مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان مجانا بمحافظة قنا، فى نقاط محددة.

1- إنشاء مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان مجانا بمحافظة قنا على مساحة 4 آلاف متر.

2- تقديم الخدمات العلاجية والتأهيل للمرضى من خلال المركز مجانا.

3- تلقى الخط الساخن للصندوق "16023" ما يقرب من 1900 اتصال تليفوني من أبناء محافظة قنا على مدار عام 2020.

4- تلقى أيضا اتصالات من أبناء محافظتي الأقصر وسوهاج وجميعها من المحافظات المحرومة من الخدمة.

5- زيادة عدد المراكز العلاجية إلى 26 مركزا علاجيا حتى الآن بـ 17 محافظة، بعدما كان العدد لا يتجاوز 12 مركزا علاجيا عام 2014.