شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تخصص 9 مليارات جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع "سيناء" والان مع تفاصيل الخبر
وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف تطوير ودعم شبكات توزيع ونقل الكهرباء بسيناء باستمرار، لافتا إلى أن الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من تطوير الشبكة وبأعلى جودة وخدمة مميزة.
وأوضح شاكر، أنه قريباً سيجرى الانتهاء تماما من مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد والتى يعانى منها أهالى الصعيد وسيناء تحديداً، موضحا أن التوسعات التى نفذت بشمال سيناء والصعيد ساهمت فى تقليل مشاكل الانقطاعات.
وفى سياق أخر، كان أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء تستهدف ضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح شاكر فى بيان له، أنه فى نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسات تضم كل من (مدينة بنها – مركز بنها – قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (1.250 مليون) مشترك فى يونيه 2020 بزيادة قدرها (200 ألف) مشترك عما كان عليه فى 2014 منهم عدد (300 ألف) مشترك مسبوق الدفع، تم خلال الفترة من 2014 حتى 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى مليار و270 مليون جنيه.