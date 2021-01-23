الكهرباء تخصص 9 مليارات جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع "سيناء"

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تخصيص 9 مليارات جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، موكدا أن العام الحالي سيشهد طفرة غير مسبوقة بمنطقة سيناء فى مجال الكهرباء، والتى ستفتح الباب أمام المستثمرين للقيام بمشروعات تنموية تعود بالنفع على أهالى سيناء والمصريين جميعا.

وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف تطوير ودعم شبكات توزيع ونقل الكهرباء بسيناء باستمرار، لافتا إلى أن الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من تطوير الشبكة وبأعلى جودة وخدمة مميزة.

وأوضح شاكر، أنه قريباً سيجرى الانتهاء تماما من مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد والتى يعانى منها أهالى الصعيد وسيناء تحديداً، موضحا أن التوسعات التى نفذت بشمال سيناء والصعيد ساهمت فى تقليل مشاكل الانقطاعات.