حدث ليلاً| 52 وفاة و748 إصابة جديدة بكورونا.. ومحاكمة ترامب 8 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

52 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125603 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 748 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

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الأمن يكشف حقيقة تعرض أسرة للتهديد بالقتل في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم السبت، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض أسرة مواطن للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتها في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا خبرًا يُفيد تعرض أسرة مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.

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"البيئة": توثيق كافة الإجراءات للاستفادة من دولفين البحر الأحمر النافق في البحث العلمي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه تم دفن الدولفين النافق بأحد الشواطئ الخاصة بقرية سياحية بمنطقة العين السخنة وفق الأساليب الصحية الآمنة، وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفرع جهاز شئون البيئة بالسويس.

وأضافت الوزيرة- في بيان، اليوم- أن الجهاز التنفيذى لوزارة البيئة بالسويس تلقى بلاغا يفيد بوجود دولفين نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالعين السخنة، على الفور تم تشكيل لجنة من المختصين؛ لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة.

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أول تعليق من مدير قصر البارون على صور تشققات الجدران

قالت الدكتورة بسمة سليم، مدير قصر البارون، إن المكتب الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، هو المنوط به الرد على الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر تصدعات وتسرب مياه على جدران القصر.

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لهذه الأسباب أشعلت فيهما النيران.. اعترافات المتهم بقتل شقيقيه حرقًا بكفر الشيخ

كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، مع المتهم بقتل شقيقيه حرقًا بقرية إبطو التابعة لمركز دسوق، من خلال إشعال النيران فيهما، في مسكنهم الكائن بتلك القرية، عن تفاصيل جديدة، ومثيرة.

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"الصحة المغربية" تعتمد لقاح "سينوفارم" الصيني لمواجهة كورونا

اعتمدت وزارة الصحة المغربية لقاح (سينوفارم) الصيني ضد فيروس كورونا المستجد؛ لمطابقته بامتياز المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا ولتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم- أن اجتماع اللجنة المغربية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص المستعجلة للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا، المنعقد اليوم، ووافق بالإجماع على مطابقة لقاح (سينوفارم) بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا.

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بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد أنه لن يترك الناس جوعي.

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زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: محاكمة ترامب ستبدأ 8 فبراير

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الجمعة إن محاكمة الخاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستبدأ في 8 فبراير المقبل.

وبهذا الإعلان من شومر يتم تأجيل بدء محاكمة ترامب لمدة أسبوعين تقريبا عن البداية التي كانت مقررة سلفا يوم الاثنين.

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"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تعيين لويد أوستن أول وزير دفاع من ذوي البشرة سمراء

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الشخصية المرشحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لقيادة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بفارق كبير من الأصوات اليوم الجمعة.

وجاءت نتيجة تصويت أعضاء المجلس 93 إلى 2 بالموافقة على لويد أوستن القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، والجنرال المتقاعد صاحب النجوم الأربعة، وزيرا للدفاع. وسيكون أول أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى قيادة البنتاجون.

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