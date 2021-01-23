شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة المنوفية يختتم دورته التفاعلية حول اتخاذ القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية دوراته التفاعلية حول مواجهة الأزمات الطارئة وتحديدات العصر وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

هذا وقد تناولت الدورات دورة حول فنون القيادة والسلوكيات الفعالة للقائد الناجح حاضر فيها الدكتورة رنا الهلباوي الأستاذ بكلية الطب كما تضمنت الدورات أنواع القادة وطرق قيادتهم للدكتور هيثم ميمون وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث.

كما تناولت الدورات سبل تدعيم وتأصيل مهارات التخطيط وإدارة الوقت ومواجهة الأزمات ودعم ثقافة التدريب والدعم المهاري لتطوير الذات والتمكين والتفاوض ألقاها الدكتور جمال حماد الأستاذ المساعد بكلية الآداب، كما تطرقت الدورات إلى فن إدارة الأزمات ودور القائد في ظل تغيرات العصر وتقلباته وفن إتخاذ القرارات الصحيحة للدكتور أحمد صقر المدرس بكلية العلوم.