شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القاهرة الفاطمية يواصل استقبال حالات كورونا من المرضى النفسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منن عبد المقصود، أنه جرى تخصيص مستشفى للمرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا "القاهرة الفاطمية"، حيث حجز 23 مريضا بالمستشفى كما خصصت أقساما لعزل المرضى النفسيين داخل مستشفيات الصحة النفسية، وتوفير خط ساخن للدعم النفسي للعمل على مدار 24 ساعة، وقد تلقي الخط 6361 مكالمة خلال عام 2020 تتضمن 3058 مكالمة استعلام عن خدمات و3165 استشارات نفسية و138 شكوى من الخدمات.

وتابعت: جرى توفير خدمة الدعم النفسي عن طريق الخط الساخن مخصص للفئات الطبية وكذلك المصابين بكورونا في العزل المنزلي مع إعداد دليل الأدوية النفسية المستخدمة أثناء الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت رئيس أمانة الصحة النفسية: وفرنا أرقام الخطوط الساخنة لأمانه الصحة النفسية للتواصل مع المصابين بكورونا ممن يحتاجون للدعم النفسي أو غيرهم من مرضى المشاكل النفسية، وقالت يمكن الاتصال من خلال الأرقام التالية: 08008880700 - 0220816831.

وأوضحت أن الخطوط تعمل على مدار الساعة وتقدم خدماتها بالمجان، مضيفة أن الخطوط يرد عليها مختصون في كل التخصصات النفسية.